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Видео лечебной гимнастики при шейном остеохондрозе

На видео представлена методика выполнения лечебной гимнастики при шейном остеохондрозе.

Шейный остеохондроз - это одна из основных причин головных болей у людей живущих в современных мегаполисах. По данным неонатологов, зачатки шейного остеохондроза закладываются при прохождении плода по родовым путям.
Данную теорию опровергают те факты о том, что шейным остеохондрозом страдают и люди рожденные методом кесарева сечения. Другой причиной остеохондроза шейного отдела позвоночника можно считать статистическую монотонную работу за компьютером, которая вызывает разрушение межпозвоночных дисков.
Другая теория утверждает о том, что основная причина данной патологии заключается в разговоре людей во время прямохождения. Так как постоянные движения височно-нижнечелюстного сустава не дают возможсноти адекватно стабилизироваться шейному отделу позвоночника.
От себя мы хотим добавить лишь тот факт, что на сегодня 45% взрослого населения страдают от данной патологии в виде того или иного его проявления.

Представленная техника лечебной гимнастики при шейном остеохондрозе заключается в следующем:

  1. Исходное положение (И.П.) - сидя на стуле. Темп медленный
  2. Руки расслабить, руки через перед - вверх - вдох опустить через стороны - выдох. Повторить 5-6 раз.
  3. Руки, плечи расслабить. Плечи вверх свести лопатки, опустить плечи. Повторить 5-6 раз.
  4. Кисть вперед, кисть в сторону, ладонь в пол - руки снизу. 6-8 раз.
  5. Руки к плечам - напрячь мышцы плечевого пояса, расслабиться.
  6. Кисти рук к плечам, соединить локти впереди себя, опустить вниз локти - 6 раз.
  7. Руки на пояс. Наклон головы вправо, ухом достать плечо, на счет 5 и выпрямиться. Тоже самое в другую сторону. 3-4 раза в каждую.
  8. Полукруг подбородком перед собой, руки на пояс. - 5-б раз.
  9. Вытягивание головы в верхний левый и правый угол. - 3-4 раза в каждую.
  10. Тоже самое, но плечо противоположное держим нажимаем рукой. Влево, левой рукой держим правое плечо 3-4 раза в каждый.
  11. Не запрокидывая голову назад, рисуем головой счет до 10.
  12. Руки вперед, кисть - ладонь вперед, «толкать тележку». Плечо работает вперед, назад. Тоже самое другой рукой. 7-8 раз.
  13. Упражнение №11, но обеими руками одновременно. 7-8 раз.
  14. Правая к плечу, левая в сторону, руки расслабленно повисают. Сменить положение рук. 3-4 раза в каждую сторону.
  15. "Бокс": одну руку тянем вперед, другую, согнутую в локте – назад, растягивая плечи, медленно, расслабление. Смена рук. 7-8 раз.
  16. Руки опущены, ладонь к полу «опереться» на воображаемую поверхность, толкать руку вниз на 5 счет, 6 - И.П. - 6 раз каждой.
  17. Тоже самое с обеих рук. - 6 раз.
  18. Руки свободно на высоте плеч. Одну вверх, другую вниз, небольшими ступеньками (4 шажка вверх одной рукой и одновременно 4 шажка другой вниз) 6 раз.
  19. Рука на виске. Рукой давим голову, а головой на руку. Тоже другой рукой. 6 раз.
  20. Кулачки на лоб. Сопротивление на лоб. 6-7 раз.
  21. Руки в замок на затылок, давить на затылок. 7-8 раз. Подбородок подтянут, шея выпрямлена
  22. Руки на пояс. Наклон головы вперед – максимально тянемся к груди медленно на 5 счетов (плечи на месте), исходное положение. Вытягивание шеи сзади, макушкой тянемся строго вверх (не задирая голову назад!) на 5 счетов. Исходное положение. 6-7 раз.
  23. Сцепить руки перед собой на уровне груди, растягиваем руки в стороны на 3 счета, разорвать "замок". 6-7 раз.
  24. Поочередно поднять руку, потянуть ее вверх, уронить руку вниз и расслабить. 5 раз каждой.
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